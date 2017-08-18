В Москве восстановят храм, построенный в честь рождения Ивана Грозного

18 августа. ПРАВМИР. Власти Москвы объявили конкурс на разработку проекта восстановления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - церкви Вознесения Господня в Коломенском.

Условия конкурса размещены на сайте поставщиков, оператором которого является департамент Москвы по конкурентной политике, сообщает «Интерфакс».

Церковь Вознесения в Коломенском построена в 1532 году на берегу Москвы-реки по указу Василия III. Легенда даты начала строительства церкви связана с рождением долгожданного наследника великого князя – будущего царя Ивана Грозного.

Строение представляет собой первый каменный шатровый храм на Руси, положивший начало храмовому стилю, который просуществовал до реформы патриарха Никона в середине XVII века.

В 1994 году храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первый конкурс определит технического заказчика, который разработает проектно-сметную документацию и проект ремонтно-реставрационных работ по двум объектам – цоколь и галерея церкви Вознесения, состояние лицевой отделки которых сейчас неудовлетворительное. Начальная цена контракта – 1,3 млн. рублей.

Второй конкурс предполагает разработку проектно-сметной документации и проекта ремонтно-реставрационных работ в шатре храма, также находящегося в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена контракта – 553 тыс. рублей.