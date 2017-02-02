В Москве вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

2 февраля. ПРАВМИР. Панихиды на 40-й день после крушения самолета Ту-154 над Черным морем проходят в Москве.

Литию в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начало в 10:30.

«На богослужении будут присутствовать родственники погибших, песнопения заупокойной литии исполнит хор имени Александрова», – говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Богослужение начнется в 10:30 мск.

Кроме того, панихида по погибшим состоялась в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил заупокойную службу памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки и других жертв трагедии в 7:30 мск.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря 2016 после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова. Самолет направлялся в Сирию.