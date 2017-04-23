В Москве задержан водитель, который не пропускал детскую скорую помощь

23 апреля. ПРАВМИР. В Москве задержан 34-летний водитель внедорожника, который препятствовал проезду детской скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле задержанного, в ходе которых был изъят регистратор, находившийся в салоне автомобиля во время инцидента. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в СМИ была размещена видеозапись, на которой видно, как водитель дорогостоящего внедорожника мешает проезду автомобиля детской неотложки по улице Солнечная в Москве, а затем останавливает скорую и начинает выяснять отношения с ее водителем. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство».