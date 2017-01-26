В Москве задержан водитель, вытолкнувший из такси женщину с ребенком

26 января. ПРАВМИР. Полиция задержала таксиста, который в ходе ссоры вытолкнул из машины пассажирку с ребенком, получившим от этого травмы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, к правоохранителям поступила информация о том, что в медицинское учреждение был доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями. Установлено, что ребенок получил травмы на Воронцовской улице, когда вместе с матерью ехал в такси.

«В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой об землю», – рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что водитель доставлен в отдел полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.