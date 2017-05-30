О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Москве прогнозируют повторение урагана

|
30 мая. ПРАВМИР. Желтый уровень погодной опасности ожидает в среду в Москве. В столице прогнозируют грозы и заморозки.
В Москве прогнозируют повторение урагана
Фото: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что в ночь с 31 мая на 1 июня в столице порывы ветра достигнут 18-22 метра в секунду, выпадет 8-9 миллиметров осадков.

Гидрометцентр выпустил также ряд экстренных сообщений по регионам:

Ночью 31 мая местами по территории Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей ожидаются заморозки в воздухе (температура до -3°).

Ночью 31 мая-2 июня местами в Омской области и югу Тюменской области ожидаются заморозки (температура 0…-5°).

Ночью и утром 31 мая в северных районах Башкортостана ожидаются заморозки в воздухе и на поч-ве (температура 0…-3°). Ночью 31 мая в Татарстане местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве (температура 0…-1°).

В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью 31 мая местами по Оренбургской области ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра с порывами 18-23 м/с.

В ближайшие 2 часа 30 мая и с сохранением в ночь 31 мая в Алтайском крае ожидается шквалистое усиление ветра до 29-34 м/с.

Во второй половине дня и до конца суток 31 мая, а также во второй половине дня и вечером 1 июня местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. 31 мая-2 июня на реках края ожидается подъём уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

31 мая и ночью 01 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыве сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с, в Республике Тыва пыльная буря.

Ночью 31 мая и 1 июня в центральных и южных районах Амурской области заморозки на поверхности почвы до -2°

Во второй половине дня 30 мая и сутки 31 мая в Томской области, сутки 31 мая в Кемеровской области и в Республике Алтай ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 24 м/с, в горных районах Республики Алтай до 28 м/с.

Ночью 30 мая в Оренбургской области ожидаются заморозки в воздухе до -2°, на поверхности почвы до -3°.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане
Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане
Новостная служба "Православие и мир"

Сотовые операторы переложили ответственность за несвоевременное информирование на МЧС

Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек
Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек
Новостная служба "Православие и мир"

11 человек погибли в столице, еще пять – в области

В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек
В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек
Новостная служба "Православие и мир"

Общее количество паломников, посетивших святыню, превысило 200 тысяч человек

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
28% собрано / 3384031.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
76% собрано / 56150 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане
Новостная служба "Православие и мир"

Сотовые операторы переложили ответственность за несвоевременное информирование на МЧС

"
Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек
Новостная служба "Православие и мир"

11 человек погибли в столице, еще пять – в области

"
В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек
Новостная служба "Православие и мир"

Общее количество паломников, посетивших святыню, превысило 200 тысяч человек

Все статьи автора
Статьи Дня
Людмила Петрановская: Законы России позволяют забрать ребенка у каждого
Анна Данилова

Система держится не на принципах, а на человеческой дури

Почему людей не оповестили об урагане
Ирина Якушева

И можно ли рассчитывать на SMS-рассылку в чрезвычайной ситуации

Что делать, если в языке нет слова “Господь”
Петр Давыдов

И как перевести на вепсский язык грехи и драгоценные камни

самое читаемое

Как действовать во время урагана, бури, смерча21,298

Что делать, когда один ученик терроризирует целый класс8,974

Число жертв урагана в Москве возросло8,122

Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более 100 тысяч человек7,993

Умерла старейшая актриса России7,605

Из мусорного бака полицейский услышал детский плач7,387

Если старец воду крестит кадилом6,427

10 способов испортить ребенку лето4,888

Мне казалось, что на моем лице вновь проступают шрамы4,737

Стать человеком, который умеет отдавать4,484

лучшие авторы

Новостная служба40,420

МЧС России21,116

Ксения Кнорре Дмитриева8,935

Ирина Якушева8,788

Екатерина Савостьянова7,370

Священник Сергий Круглов6,414

Аня Рыско4,737

Протоиерей Александр Мень4,479

Анна Бессарабова4,441

Священник Константин Камышанов3,311

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть