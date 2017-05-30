В Москве прогнозируют повторение урагана

«Степень интенсивности опасных явлений: Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что в ночь с 31 мая на 1 июня в столице порывы ветра достигнут 18-22 метра в секунду, выпадет 8-9 миллиметров осадков.

Гидрометцентр выпустил также ряд экстренных сообщений по регионам:

Ночью 31 мая местами по территории Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей ожидаются заморозки в воздухе (температура до -3°).

Ночью 31 мая-2 июня местами в Омской области и югу Тюменской области ожидаются заморозки (температура 0…-5°).

Ночью и утром 31 мая в северных районах Башкортостана ожидаются заморозки в воздухе и на поч-ве (температура 0…-3°). Ночью 31 мая в Татарстане местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве (температура 0…-1°).

В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью 31 мая местами по Оренбургской области ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра с порывами 18-23 м/с.

В ближайшие 2 часа 30 мая и с сохранением в ночь 31 мая в Алтайском крае ожидается шквалистое усиление ветра до 29-34 м/с.

Во второй половине дня и до конца суток 31 мая, а также во второй половине дня и вечером 1 июня местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. 31 мая-2 июня на реках края ожидается подъём уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

31 мая и ночью 01 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыве сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с, в Республике Тыва пыльная буря.

Ночью 31 мая и 1 июня в центральных и южных районах Амурской области заморозки на поверхности почвы до -2°

Во второй половине дня 30 мая и сутки 31 мая в Томской области, сутки 31 мая в Кемеровской области и в Республике Алтай ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 24 м/с, в горных районах Республики Алтай до 28 м/с.

Ночью 30 мая в Оренбургской области ожидаются заморозки в воздухе до -2°, на поверхности почвы до -3°.