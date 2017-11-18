В «Мострансавто» запретили высаживать из автобусов детей без билета

В пресс-службе предприятия отметили, что внутренний документ, указывающий сотрудникам на недопустимость оставления несовершеннолетних пассажиров в опасности, уже разработан. Регламент распространяется на ситуации, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка», сообщает агентство “Москва”.
«Ранее нам поступали обращения от жителей Московской области о высадке из общественного транспорта детей, не имеющих возможности оплатить проезд. Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее, требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», – приводятся в сообщении слова генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова.
В начале года министерством транспорта РФ были разработаны поправки для внесения в правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Оплатить проезд за юного безбилетника обяжут его родителей, при этом водитель должен будет отвезти ребенка до конечной остановки и там дождаться приезда его родственников.
Случаи высадки детей из автобуса за проезд без билета происходят регулярно в разных регионах страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян считают подобные действия заслуживающими наказания, так как они подвергают опасности жизнь и здоровье ребенка.
- 15 января 2017 года в 30-градусный мороз кондуктор автобуса в Новосибирске потребовала от шестиклассницы, у которой не оказалось с собой денег на проезд, а проездная карта сломалась, покинуть автобус. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса.
- Ранее, в ноябре 2016 года в Екатеринбурге кондуктор в 30-градусный мороз высадил из автобуса девятилетнюю девочку из-за отсутствия у нее билета на проезд. Девочка, которая потеряла транспортную карту, прошла до дома три остановки по 30-градусному морозу и пришла домой на час позже.
- В 2012 году в Барнауле на мороз высадили 10-летнего мальчика из-за того, что у него не хватило 5 рублей на проезд. В том же году в Кировской области кондуктор вытолкнула на 21-градусный мороз ребенка из автобуса, когда он отказался платить за провоз школьного ранца.