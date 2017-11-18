18 ноября. ПРАВМИР. В «Мострансавто» запретили высаживать из автобусов детей без билета, по этому поводу во всех филиалах с работниками проведены внеплановые инструктажи.

В пресс-службе предприятия отметили, что внутренний документ, указывающий сотрудникам на недопустимость оставления несовершеннолетних пассажиров в опасности, уже разработан. Регламент распространяется на ситуации, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка», сообщает агентство “Москва”.

«Ранее нам поступали обращения от жителей Московской области о высадке из общественного транспорта детей, не имеющих возможности оплатить проезд. Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее, требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», – приводятся в сообщении слова генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова.

В начале года министерством транспорта РФ были разработаны поправки для внесения в правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Оплатить проезд за юного безбилетника обяжут его родителей, при этом водитель должен будет отвезти ребенка до конечной остановки и там дождаться приезда его родственников.

Случаи высадки детей из автобуса за проезд без билета происходят регулярно в разных регионах страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян считают подобные действия заслуживающими наказания, так как они подвергают опасности жизнь и здоровье ребенка.