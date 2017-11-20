В Мурманской области почтальон спасла из пожара двоих детей

20 ноября. ПРАВМИР. 59-летняя почтальон из посёлка Умба Мурманской области спасла из горящей квартиры двух маленьких детей.

Запах гари в одной из квартир Светлана Абрамова почувствовала, когда разносила почту жителям поселка, сообщает пресс-служба Почты России. Она постучала, а когда ей никто не открыл, вошла внутрь, так как дверь оказалась незаперта. Женщина вывела из горящей квартиры 8-летнего мальчика и вынесла на руках его трехлетнюю сестру.

Выйти на улицу почтальон и дети не смогли из-за сильного задымления, поэтому они зашли в квартиру соседки. Уже оттуда, с помощью жителей соседних домов, женщины и дети через окно покинули дом.

«Когда дверь в квартиру открылась, я увидела густой дым и плачущего мальчика. А в одной из комнат в кроватке под одеялом спряталась его младшая сестренка. Не было ни страха, ни паники. Единственное, о чем я думала в тот момент, как спасти детей из горящей квартиры. К счастью, мне это удалось, и дети остались живы», – вспоминает Светлана Абрамова.

Руководство Почты России решило представить Светлану Абрамову к награде за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре.

Светлана Абрамова работает почтальоном 2 года. У неё трое взрослых детей и двое внуков.