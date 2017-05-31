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В музее «Исаакиевский собор» сменился директор

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31 мая. ПРАВМИР. Исполняющие обязанности директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» назначена писательница Ирада Вовненко.
В музее «Исаакиевский собор» сменился директор

Ранее Вовненко занимала пост заместителя директора музея по связям с общественностью, сообщает РИА Новости.

Бывший директор музея народный артист РФ Николай Буров ранее сообщил своем уходе с должности с 1 июня.

Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела музея «Царское Село», принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты.

Вовненко пишет книги и является членом Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским «Любовь и другие диссонансы». Кроме того, с 2006 года она пишет детские исторические книги, отмечает «Фонтанка.ру».

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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