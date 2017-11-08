В музеях пройдет всероссийский «День инклюзии»

8 ноября. ПРАВМИР. В рамках проекта «Инклюзивный музей» 2 декабря состоится всероссийская акция «День инклюзии».

Музеи-участники мероприятия предложат инклюзивные мероприятия для детей с инвалидностью, их семей и всех посетителей. Партнерами «Дня инклюзии» являются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Мультимедиа Арт Музей в Москве, Государственный Дарвиновский музей и многие другие.

«Наша задача – привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. Проект «Инклюзивный музей» призывает развивать доступную среду и расширять возможности участия людей с инвалидностью в музейных мероприятиях», – говорят о себе организаторы проекта.

В настоящее время организаторы акции проводят грантовый конкурс среди лучших проектов по работе с детьми с ментальной инвалидностью. Его победители получат финансовую поддержку на проведение инклюзивных программ в 2018 году. Подать заявку на участие в конкурсе может любой российский музей. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта «Инклюзивный музей».

Проект «Инклюзивный музей» был запущен в мае 2017 года при поддержке Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), социального проекта «Колесо Обозрения» и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Организаторы проекта разрабатывают обучающие ролики, методические рекомендации и организуют вебинары для сотрудников музеев, собирают опыт инклюзивных программ, а также проводят конкурсы на получение финансирования для инклюзивных музейных проектов по работе с детьми.