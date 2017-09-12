В Новгородском храме XIV века отслужили первую за 150 лет литургию

12 сентября. ПРАВМИР. Митрополит Новгородский и Старорусский Лев отслужил первую за полтора столетия литургию в храме XIV века.

«Митрополит Лев совершил Божественную литургию в храме Покрова Новгородского кремля. Это было первое богослужение с момента закрытия церкви. Митрополит отметил, что совсем недавно церковь Покрова Богородицы была местом гуляний и пиршеств. Но милостью Божией храм снова стал домом молитвы», – говорится в сообщении митрополии.

Отныне службы в этой церкви станут регулярными. Следующее богослужение состоится 14 октября – в день Покрова Богородицы, который является для храма престольным праздником.

Церковь Покрова Богородицы была основана в 1305 году. В начале XIX века церковь стала храмом женской тюрьмы. В шестидесятых годах того же века в церкви обустроили губернский архив.

В годы Великой Отечественной войны храм получил значительные повреждения. После реставрации в шестидесятых годах прошлого века здесь находился ресторан «Детинец».

12 марта 2013 года храм был возвращен Церкви.