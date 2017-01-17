В Новороссийске полицейский спас из огня ребенка

17 января. ПРАВМИР. Заместитель начальника Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России полковник полиции Андрей Коцур спас трехлетнего ребенка из пожара.

13 января Андрей Коцур находился на работе, когда обратил внимание на густой черный дым, который поднимался из хозяйственных построек, расположенных напротив филиала, сообщает «Юг TIMES».

Андрей Коцур дал указание дежурному вызвать на место происшествия пожарных и скорую помощь, а сам поспешил на место пожара.

«Бросившись к месту возможного возгорания, полицейский увидел полностью охваченное огнем двухэтажное здание, рядом с которым столпились люди. Пробираясь по коридору практически на ощупь, полковник полиции в одной из комнат нашел и вынес из огня ребенка», – рассказали изданию в университете.

Мальчик не пострадал. Здание обрушилось и полностью сгорело. К сожалению, в результате пожара погибла 40-летняя женщина.

Следственный отдел по городу Новороссийску проводит доследственную проверку. Руководство университета рассматривает вопрос о поощрении сотрудника полиции.