В Новосибирске СК проверит, высаживал ли кондуктор школьницу на мороз

16 января. ПРАВМИР. Следственный комитет в Новосибирске проведет проверку инцидента, когда кондуктор автобуса выгнал школьницу на мороз из-за того, что у девочки не было денег на проезд, а проездной не срабатывал.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки», – говорится в сообщении СК.

Ранее местные СМИ сообщили, что 15 января в 30-градусный мороз кондуктор автобуса №95 потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус. У ребенка не оказалось с собой денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась.

Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса.

Подобные случаи происходят регулярно в разных регионах страны. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее высказывалась в пользу того, чтобы контролеры, высаживающие детей из общественного транспорта на мороз, несли за это ответственность.