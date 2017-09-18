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В Новосибирске восстановили поврежденный вандалом памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

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18 сентября. ПРАВМИР. Поврежденный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею восстановлен и освящен в Новосибирске.
В Новосибирске восстановили поврежденный вандалом памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Фото: РИА Новости

Памятник освятил настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин, сообщает пресс-центр Новосибирской митрополии.

Фото: Новосибирская митрополия

«Священник призвал христиан, присутствовавших на освящении памятника, молиться святым страстотерпцам, чтобы они простили нас за нашу черствость, нерадение, закостенелость в грехах и нежелание исправляться, за то, что мы не смогли сохранить святыню от поругания вандала», — говорится в сообщении митрополии.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею был открыт 16 июля в Новосибирске у собора имени Александра Невского. Спустя чуть более двух недель, в ночь на 1 августа местный житель повредил часть скульптуры.

Экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который, забравшись на нее, топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан. Задержанный оказался жителем Новосибирска, который не пояснил причины поступка. Между тем ему удалось повредить часть скульптуры цесаревича Алексея, а именно голову.

Уголовное дело расследуется по статье «вандализм».

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