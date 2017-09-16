В Одессе трое детей погибли при пожаре в оздоровительном лагере

16 сентября. ПРАВМИР. Трое детей погибли и трое госпитализированы в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» в Одессе.

«В результате пожара погибли три девочки: восьмилетняя Софийка, девятилетняя Настя и 12-летняя Снежана. Все они – воспитанницы образцового детского хореографического ансамбля “Адель”. Еще двое детей попали в больницу с отравлением угарным дымом и один ребенок – с ушибом спины, потому что выпрыгнула из окна второго этажа», – сообщил Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, на своей странице в Facebook.

Причиной возгорания, согласно предварительным выводам, стало нарушение правил пожарной безопасности.

«По предварительной информации, во время реконструкции лагеря в прошлом году было потрачено 11 миллионов гривен на противопожарную безопасность и водоснабжение. В лагере есть пожарный гидрант и водоем, но как раз воды для тушения там и не оказалось», – сообщил Николай Кулеба.

Евгений Мельников в Facebook цитирует сообщения родственников детей, которые находились в лагере. По их словам, проводка там давно искрила, а в ночь пожара вожатые закрыли подопечных на ключ:

«Кто-то из старших детей не спал, начали орать и выбегать, никого не будили. Дети проснулись от криков в дыму и начали в темноте в одних трусиках босиком метаться, некоторые выпрыгивали со второго этажа, у младших детей двери были закрыты на ночь на ключ; вожатые закрывали, чтоб дети ночью не лазили. Был хаос и паника, не могли сосчитать детей, и когда выяснилось, что многих нет, вожатые уже в огонь лезли и выводили. Воды не было нигде, пожарные приехали, тушить было нечем». «Дети голышом полночи сидели на улице. Многим родителям дозвониться не смогли, а дети не помнили номера на память». «Дети там потом говорили, что ни чайник, ни телефон толком включать не могли, проводка постоянно искрила».

Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. Здание сгорело дотла. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров.