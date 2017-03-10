В Патриаршем совете по культуре предложили привлечь “Ленинград” и Тимати для популяризации русской классики

10 марта. ПРАВМИР. Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил обратиться к группе «Ленинград» и рэперу Тимати, чтобы те исполнили песни на стихи русских классиков для популяризации культуры.

«Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа «Ленинград» исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то еще исполнителей, Тимати например», — предложил епископ Тихон, слова которого приводит Интерфакс.

На встрече с блогерами в Министерстве культуры он также отметил, что на протяжении нескольких лет во время празднования Дня славянской письменности и культуры «мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни», но сейчас «наступил кризис жанра».

Министр культуры России Владимир Мединский заявил в ходе встречи, что для популяризации образования и культуры ведомство намерено привлечь популярных российских блогеров.

«Важно показать, что модно учиться, читать. В том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать, куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать», — сказал министр.

В министерстве намерены составить «список лучших блогеров», которых будут обеспечивать «почти круглосуточным проходом во все наши музеи-заповедники, театры, филармонии, музеи», чтобы они смогли сделать репортажи. Если они решат сделать новость о какой-либо премьере, их постараются обеспечить билетами, сообщил Мединский.