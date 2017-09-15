В Пермском крае судебный пристав спас соседку от грабителя

15 сентября. ПРАВМИР. Судебный пристав Андрей Пичкалев в пермском Краснокаменске задержал рецидивиста, ограбившего пожилую женщину.

7 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о преступлении, совершенном в отношении 77-летней местной жительницы.

Из материалов дела следует, что вечером в подъезде одного из домов по улице Победы неизвестный вырвал из рук пенсионерки сумку и попытался скрыться. Крики о помощи услышал 24-летний сосед потерпевшей, который в этот момент спускался по лестнице.

Молодой человек работает в службе судебных приставов. Увидев убегающего мужчину, Андрей Пичкалев догнал его и задержал. Впоследствии злоумышленник был передан прибывшим сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Причастным к ограблению оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 35-летний житель Краснокамска. Он был доставлен в дежурную часть.