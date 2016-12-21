В Петербург из Святой Земли привезли редкую икону «Целование Мариино»

21 декабря. ПРАВМИР. В Петербург из Святой Земли привезли редкую икону «Целование Божией Матери и праведной Елисаветы».

Икону привезли представители Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе творческого объединения «Духовное наследие».

«Главной святыней выставки в этом году стала редкая икона “Целование Божией Матери и праведной Елисаветы”, которая привезена в Петербург со Святой Земли из Горненского женского монастыря. Праздник “Целование Божией Матери и праведной Елисаветы” установлен в 1883 году и совершается только в Горненском женском монастыре, расположенном на той самой земле, где находился дом святых праведных Захарии и Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи», — говорят в объединении.

Согласно Евангелию, Богородица пришла в Горнее, чтобы поделиться со Своей близкой родственницей Елисаветой благой вестью о рождении Сына, которую Ей поведал архангел Гавриил. В память об этих событиях была написана икона «Целование Божией Матери и праведной Елисаветы».