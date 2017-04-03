В Петербурге частично открыли метро

Как сообщает пресс-служба предприятия, линии 3, 4, 5 открыты полностью. По линии 2 есть движение от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до станции «Парнас».
Также лишь частично открыта первая линия. Движение поездов осуществляется от площади Восстания до Девяткино и от Нарвской до проспекта Ветеранов.
В центре линия 2 не работает.
В сообщении пресс-службы отмечается, что на входе усилен контроль.
Метрополитен Петербурга не работал с 15:40. Движение поездов было остановлено после теракта, произошедшего на перегоне между Сенной площадью и Технологическим институтом.