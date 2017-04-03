В Петербурге частично открыли метро

3 апреля. ПРАВМИР. В Санкт-Петербурге частично открыли метро.

Как сообщает пресс-служба предприятия, линии 3, 4, 5 открыты полностью. По линии 2 есть движение от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до станции «Парнас».

Также лишь частично открыта первая линия. Движение поездов осуществляется от площади Восстания до Девяткино и от Нарвской до проспекта Ветеранов.

В центре линия 2 не работает.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на входе усилен контроль.