В Петербурге мотоциклисту вернули потерянные им 6 миллионов рублей

9 июня. ПРАВМИР. В Петербурге мотоциклист выронил из рюкзака 12 млн рублей. Это произошло 6 июня, когда он ехал по скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр».

Спустя два дня после происшествия 40-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию и заявил об утрате денежных средств. По его словам, у него раскрылся рюкзак, из которого вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры. Два дня потребовались байкеру, чтобы посоветоваться с адвокатом.

В течение двух дней после происшествия в полицию обратились несколько человек, собравших на дороге в общей сложности около 2 млн рублей. Еще 4 млн рублей принесли после публикации новости о происшествии в петербургском издании «Фонтанка.ру».