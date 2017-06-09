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В Петербурге мотоциклисту вернули потерянные им 6 миллионов рублей

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9 июня. ПРАВМИР. В Петербурге мотоциклист выронил из рюкзака 12 млн рублей. Это произошло 6 июня, когда он ехал по скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр».
В Петербурге мотоциклисту вернули потерянные им 6 миллионов рублей

Спустя два дня после происшествия 40-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию и заявил об утрате денежных средств. По его словам, у него раскрылся рюкзак, из которого вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры. Два дня потребовались байкеру, чтобы посоветоваться с адвокатом.

В течение двух дней после происшествия в полицию обратились несколько человек, собравших на дороге в общей сложности около 2 млн рублей. Еще 4 млн рублей принесли после публикации новости о происшествии в петербургском издании «Фонтанка.ру».

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