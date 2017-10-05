В Петербурге открыли памятную доску блокадным учителям

5 октября. ПРАВМИР. Памятная доска, посвященная подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде, открыта в День учителя в Невском районе Петербурга.

Гранитную памятную доску «Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде» открыли в школе № 337, сообщает ТАСС.

«В военные годы в здании школы находились госпиталь и операционная, а в актовом зале располагались палаты. Занятия проводились в бомбоубежище, в подвальных помещениях, а вместо звонков работало радио», – рассказала руководитель пресс-службы администрации Невского района Светлана Кузьмина.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек.

За время блокады учебный процесс в ленинградских школах нарушался в 1941 году, когда двери многих школ не открылись 1 сентября, поскольку учебные заведения были заняты под госпитали и воинские части.

Зимой 1941-1942 года многие учебные заведения также закрылись из-за холода и голода, но даже в самую суровую пору в Ленинграде работало 39 школ. Однако уже в 1943 году образовательный процесс вошел в нормальное русло.