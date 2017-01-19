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В Петербурге полиция обвинила врача в смерти пассажира такси

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19 января. ПРАВМИР. Следственный комитет включил врача в список подозреваемых в смерти петербуржца Льва Гридюшко.
В Петербурге полиция обвинила врача в смерти пассажира такси

Врач «вошел в круг возможных подозреваемых в том, что таксист «Везет» завез пенсионера в ошибочную деревню, оставил одного на морозе, а диспетчерская служба проигнорировала просьбу полиции о помощи в розыске безвестно исчезнувшего человека», сообщает Фонтанка.ру.

«Поскольку Гридюшко посещал врача поликлиники, есть основания полагать, что его смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей», – говорится в ответе ГУ МВД Петербурга на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

В полиции также заявили, что в рамках расследования устанавливается степень ответственности диспетчерской службы «Такси Везет» и водителя.

15 декабря 2016 года после посещения врача дочь посадила 77-летнего Гридюшко в автомобиль, заказанный через диспетчерскую службу «Везет». Водитель перепутал деревни и отвез мужчину по другому адресу, где и оставил его. Обеспокоенная женщина, отец которой не доехал до дома, обратилась в службу такси «Везет», на просьбу связаться с водителем ей отказали. На следующий день мужчину нашли мертвым. Экспертиза назвала причиной смерти острый инфаркт миокарда.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

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