В Петербурге полиция пресекла нападение с ножом на бригаду «скорой помощи»

17 января. ПРАВМИР. В центре Петербурга двое мужчин с ножом попытались напасть на бригаду «скорой помощи».

Инцидент произошел на улице Михайловской, неподалеку от Невского проспекта около 15:00.

«Скорая помощь» совершила касательное столкновение с автомобилем «Мерседес». Из «Мерседеса» вышли двое мужчин, у одного из них был нож. Они вступили в словесную перепалку с водителем «скорой».

Ссору увидел проезжавший мимо наряд патрульно-постовой службы, который оперативно вмешался. У мужчины был изъят нож.

Как сообщает «Фонтанка.ру», «Мерседес» с московскими номерами принадлежит жительнице Петербурга, которая является совладелицей фирмы по подбору персонала.

Широкий общественный резонанс получила история, произошедшая на прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском. Там карета «скорой помощи» не смогла оперативно приехать на вызов к больному из-за того, что ей преградили дорогу хулиганы. В результате пациент умер, не дождавшись помощи.