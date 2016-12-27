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В Петербурге представят шедевры европейского искусства на библейские сюжеты

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27 декабря. ПРАВМИР. Петербургский музей истории религии открывает масштабную выставку западноевропейского искусства XIV-XIX веков «Земное и Небесное», посвященную библейской истории.
В Петербурге представят шедевры европейского искусства на библейские сюжеты
Фото: gmir.ru. Неизвестный немецкий художник. Поклонение младенцу Христу

На выставке представлены шедевры позднего Возрождения, барокко и классицизма, демонстрирующие все многообразие религиозных сюжетов, пронизывающих западноевропейское искусство XIV — XIX вв, сообщает пресс-служба музея.

Главной темой, объединяющей все произведения, является интерпретация сюжетов и тем библейской истории (история сотворения мира, предания о ветхозаветных царях и героях, образы Нового Завета, связанные с земной жизнью Иисуса Христа).

В состав выставки войдет около 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства Франции, Италии, Германии, Испании, Фландрии XIV — XIX вв., представленных как именами знаменитых художников и скульпторов Якоба Саверея, Джироламо Бассано, Сальватора Роза, Яна ван Кесселя, Дениса Калверта, Валерио Кастелло, Пьетро дела Веккьо, Франса II Франкена, Никола Грасси, Андре Шапю, так и работами неизвестных художников.

Тематически выставка делится на два раздела, условно представляющих священную («небесную») и повседневную («земную») жизнь христианкой церкви.

На выставке посетители смогут увидеть интерпретации наиболее известных сюжетов Ветхого завета: «Моисей разбивает скрижали Завета» (Доменико Кунего с оригинала Пармиджанино, Рим, 1773 г.), «Лот с одной из своих дочерей» (Арт Йоханс де Гелдер, копия рубежа XVIIIXIX вв.), «Самсон разрушает храм филистимлян» (Неизвестный венецианский художник второй половины XVI в.), «Суд Соломона» (Питер Пауль Рубенс, копия фламандского художника XVIII в.). История земной жизни Христа представлена произведениями на тему Рождества (Алтарь-складень флорентийской школы, второй половины XIV в.), «Поклонения волхвов» (Валерио Кастелло, 1650 г.), «Брачного пира в Кане Галилейской» (Джованни Баттиста Ванни, офорт по живописному оригиналу Паоло Веронезе), «Тайной вечери» (Неизвестный голландский художник конца XVI в.) и др.

На выставке экспонируются картины на сюжеты мученичества св. Себастьяна, св. Лаврентия, а также графические работы с изображением «популярных» святых: св. Цецилии, св. Женевьевы, св. Розы Лимской (первой святой Западного полушария, причисленной к лику святых).

Кроме того, на выставке представлены произведения, сюжетами которых стали известные религиозные события и персонажи церковной истории, а также повседневная жизнь монахов и священников.

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