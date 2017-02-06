О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми

|
6 февраля. ПРАВМИР. Комитет по социальной политике правительства Петербурга направил главам местных администраций муниципальных образований города письмо «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей».
В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми

В письме, в частности, сообщается, что «в последнее время участились случаи жестокого обращения опекунов, попечителей, приемных родителей в отношении подопечных (приемных детей), что не может оставаться без внимания специалистов органов опеки и попечительства». В связи с этим комитет просит глав муниципальных образований организовать проверки приемных семей, где живут пять и более несовершеннолетних опекаемых и приемных детей, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

Все проверки должны завершиться и акты проверок должны быть представлены в комитет к 1 апреля 2017 года.

Вместе с тем в городе заработала «горячая линия» по неправомерному изъятию детей из семей, организованная при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщают, что в 2015 году в Петербурге по статье 77 Семейного Кодекса РФ было отобрано 16 детей, из них 15 случаев были признаны судом обоснованными, и лишь в одном – родители были предупреждены о последствиях ненадлежащего исполнения своих обязанностей, и дети вернулись в семью.

В 2016 году у законных представителей было отобрано 22 ребенка. В отношении родителей трех детей петербуржцев лишили родительских прав, иски по остальным ситуациям в настоящее время находятся на рассмотрении в судах города.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Документа о передаче Исаакиевского собора Церкви не существует
Документа о передаче Исаакиевского собора Церкви не существует
Новостная служба "Православие и мир"

В комитете имущественных отношений Петербурга сообщили об отсутствии официальных документов о передаче собора

Держите карман шире: на что живут приемные семьи
Держите карман шире: на что живут приемные семьи
Анастасия Лотарева

Вся правда о доходах и расходах московских приемных родителей

Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек
Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудники будут уволены при изъятии Исаакиевского собора в пользу Церкви, сообщил директор музея

Благотворительный фонд
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
5% собрано / 143350 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
67% собрано / 95839 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Омские полицейские спасли из горящего дома трех человек
Новостная служба "Православие и мир"

Участковые будут представлены к награде

"
Иркутское МЧС наградит девочку за спасение провалившейся под лед подруги
Новостная служба "Православие и мир"

Четвероклассница вытащила подружку из ледяной воды на Ангаре

"
Социологи объяснили причины позднего материнства в России
Новостная служба "Православие и мир"

«Люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, пожить для себя», – говорит директор ВЦИОМ

Все статьи автора
Статьи Дня
В аду все правы, в раю все прощены
Сергей Худиев

Сергей Худиев о том, как мы реагируем на события на Донбассе

В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“
Наталия Константинова

Усыновить самого необычного ребенка на свете

Как гарантированно остаться одиноким (+видео)
Марина Филоник

Психолог Марина Филоник о том, что мешает нам встретить друг друга и…

самое читаемое

В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“27,569

12 историй о борьбе с раком10,725

День рождения человека, которого чуть не увезли в морг9,853

Я – фарисей7,069

Не прощальное письмо учителю7,042

Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь на “ватрушке”6,896

Когда Христос не нужен6,469

День памяти новомучеников: праздновать или каяться?4,629

Скончался актер Георгий Тараторкин3,480

Как гарантированно остаться одиноким (+видео)3,013

лучшие авторы

Наталия Константинова27,569

Новостная служба20,161

Редакция портала "Православие и мир"12,997

Денис Ахалашвили9,853

Священник Сергий Круглов7,069

Константин Церцвадзе7,042

Священник Константин Камышанов6,469

Ксения Волянская5,899

Марина Филоник3,013

Сергей Худиев2,523

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть