В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми

6 февраля. ПРАВМИР. Комитет по социальной политике правительства Петербурга направил главам местных администраций муниципальных образований города письмо «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей».

В письме, в частности, сообщается, что «в последнее время участились случаи жестокого обращения опекунов, попечителей, приемных родителей в отношении подопечных (приемных детей), что не может оставаться без внимания специалистов органов опеки и попечительства». В связи с этим комитет просит глав муниципальных образований организовать проверки приемных семей, где живут пять и более несовершеннолетних опекаемых и приемных детей, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

Все проверки должны завершиться и акты проверок должны быть представлены в комитет к 1 апреля 2017 года.

Вместе с тем в городе заработала «горячая линия» по неправомерному изъятию детей из семей, организованная при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщают, что в 2015 году в Петербурге по статье 77 Семейного Кодекса РФ было отобрано 16 детей, из них 15 случаев были признаны судом обоснованными, и лишь в одном – родители были предупреждены о последствиях ненадлежащего исполнения своих обязанностей, и дети вернулись в семью.

В 2016 году у законных представителей было отобрано 22 ребенка. В отношении родителей трех детей петербуржцев лишили родительских прав, иски по остальным ситуациям в настоящее время находятся на рассмотрении в судах города.