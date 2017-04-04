В Петербурге пройдет панихида по жертвам терактов и молебен о здравии раненых

Как сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, на богослужении будут поименно помянуты жертвы взрыва в метро 3 апреля, взрыва на борту рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде «Невский экспресс» Москва – Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года.
После панихиды будет совершен молебен о здравии пострадавших при теракте в петербургском метро 3 апреля.
Как сообщалось ранее, священники Санкт-Петербургской епархии посещают раненых в больницах, оказывая духовную и психологическую поддержку.
Во всех петербургских храмах сегодня прошли заупокойные богослужения по погибшим в результате взрыва в метро.