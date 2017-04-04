В Петербурге пройдет панихида по жертвам терактов и молебен о здравии раненых

4 апреля. ПРАВМИР. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 5 апреля в 12:00 в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по петербуржцам, которые стали жертвами террористических актов.

Протоиерей Евгений Горянчик (слева) и председатель отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин навестили пострадавших в петербургской городской больнице № 26

Как сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, на богослужении будут поименно помянуты жертвы взрыва в метро 3 апреля, взрыва на борту рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде «Невский экспресс» Москва – Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года.

После панихиды будет совершен молебен о здравии пострадавших при теракте в петербургском метро 3 апреля.