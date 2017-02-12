В Петербурге состоялась акция протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви

12 февраля. ПРАВМИР. Акция против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви состоялась в Петербурге.

Акция, проходившая в формате встречи с депутатами Законодательного собрания города, началась практически сразу после крестного хода верующих вокруг собора, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Противники передачи собора в пользование Церкви образовали живое кольцо, встав в несколько рядов вокруг ограды храма.

На прошлой неделе городской парламент запретил такой формат встречи с избирателями без согласования со Смольным. Но запрет не успел вступить в силу, поскольку еще не подписан губернатором.