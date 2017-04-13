О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

В Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство

|
13 апреля. ПРАВМИР. На Васильевском острове возле библиотеки им. Чернышевского в руках подростка 14-15 лет сработало взрывное устройство.
В Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство
Фото с места происшествия: Vk.com/spb_today

О происшествии сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.

По предварительным данным, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти, он госпитализирован в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как молодой человек «что-то поднял около библиотеки».

Ранее сообщалось о том, что возле одной из школ Ростова-на-Дону в руках у мужчины взорвался фонарик, который он подобрал и попытался включить. Пострадавшему оторвало руку, он был доставлен в реанимацию.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании организатора взрыва. По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону», – говорится в сообщении НАК.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
НАК назвал взрыв у школы в Ростове бытовым конфликтом
НАК назвал взрыв у школы в Ростове бытовым конфликтом
Новостная служба "Православие и мир"

Преступление не имеет отношения к террористической деятельности, заявили в НАК

В Ростове-на-Дону нашли еще одну бомбу, замаскированную под фонарик
В Ростове-на-Дону нашли еще одну бомбу, замаскированную под фонарик
Новостная служба "Православие и мир"

Взрывное устройство было найдено днем 6 апреля на улице Пушкинской

СК начал проверку взрыва возле школы в Ростове-на-Дону (видео)
СК начал проверку взрыва возле школы в Ростове-на-Дону (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В результате взрыва неустановленного предмета в Ростове-на-Дону пострадал один человек

Благотворительный фонд
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
28% собрано / 199480 руб. осталось
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
57% собрано / 114515 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Москве установят памятник Солженицыну
Новостная служба "Православие и мир"

Памятник появится в год 100-летия писателя

"
В Москве расскажут о советских женщинах на фронтах Великой Отечественной войны
Новостная служба "Православие и мир"

Лекция состоится 15 апреля состоится в Государственном историческом музее в Москве

"
Похищенный из подмосковной больницы ребенок передан в новую семью
Новостная служба "Православие и мир"

Решение было принято 5 апреля

Все статьи автора
Статьи Дня
Великий Четверг. Когда у христиан самые добрые лица
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 40. О чем горел огонь

«Меня высадили на Чукотке в трехметровый снег, и я остался один»
Наталия Демина

Лингвист Николай Вахтин о том, зачем изучать эскимосский язык

А мы-то думали, ты верующий!
Священник Пётр Коломейцев

Священник Петр Коломейцев об одной службе в кладбищенском храме

самое читаемое

6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями41,318

Кулич, который всегда получается (+фото)22,674

Самая простая пасха17,237

День, когда надо успеть все14,763

Нашел ли Господь Иуду в аду14,607

Великая Среда. Слезы мироносицы13,833

Великий Вторник. Пять ослепших лампад11,133

Они хотят, чтобы их дети умерли и не попали в интернат10,933

Вторник Страстной седмицы: предостережение о трех заквасках10,688

5 необычных способов покрасить яйца (+видео)10,561

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"46,273

Марина Солотова41,221

Архимандрит Савва (Мажуко)31,363

Новостная служба28,903

Священник Сергий Круглов14,605

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев14,571

Мария Божович10,897

Протоиерей Игорь Прекуп10,684

Ирина Якушева10,377

Вера Афанасьева10,283

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть