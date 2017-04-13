В Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство

13 апреля. ПРАВМИР. На Васильевском острове возле библиотеки им. Чернышевского в руках подростка 14-15 лет сработало взрывное устройство.

О происшествии сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.

По предварительным данным, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти, он госпитализирован в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как молодой человек «что-то поднял около библиотеки».

Ранее сообщалось о том, что возле одной из школ Ростова-на-Дону в руках у мужчины взорвался фонарик, который он подобрал и попытался включить. Пострадавшему оторвало руку, он был доставлен в реанимацию.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании организатора взрыва. По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону», – говорится в сообщении НАК.