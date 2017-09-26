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В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью девочки с ВИЧ

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26 сентября. ПРАВМИР. Уголовное дело возбуждено в Петербурге по результатам доследственной проверки по факту смерти малолетней девочки, больной ВИЧ.
В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью девочки с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Из материалов уголовного дела следует, что девочка была рождена неустановленной матерью, зараженной вирусом иммунодефицита, с момента рождения стояла на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция», – сообщает СК.

В возрасте четырех лет девочка была удочерена.

«Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», – говорится в сообщении.

Между тем, как сообщил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, его учреждение в рамках проверки по факту гибели девочки не выявило нарушений в действиях органов опеки.

«Соответствующая проверка проведена и нашими силами, и силами комитета по здравоохранению. По тем правам, которые имела семья священника (усыновители), и по действиям органов опеки особых замечаний нет. Со стороны органов опеки было понуждение к необходимости системно применять медицинские препараты, прописанные девочке», – цитирует Ржаненкова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончался ребенок с ВИЧ, которого родители отказывались лечить по религиозным убеждениям. В Санкт-Петербургской епархии выразили соболезнования в связи с гибелью девочки и подчеркнули, что РПЦ не приветствует отказ от медицинской помощи из соображений веры.

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