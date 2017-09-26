В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью девочки с ВИЧ

26 сентября. ПРАВМИР. Уголовное дело возбуждено в Петербурге по результатам доследственной проверки по факту смерти малолетней девочки, больной ВИЧ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Из материалов уголовного дела следует, что девочка была рождена неустановленной матерью, зараженной вирусом иммунодефицита, с момента рождения стояла на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция», – сообщает СК.

В возрасте четырех лет девочка была удочерена.

«Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», – говорится в сообщении.

Между тем, как сообщил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, его учреждение в рамках проверки по факту гибели девочки не выявило нарушений в действиях органов опеки.

«Соответствующая проверка проведена и нашими силами, и силами комитета по здравоохранению. По тем правам, которые имела семья священника (усыновители), и по действиям органов опеки особых замечаний нет. Со стороны органов опеки было понуждение к необходимости системно применять медицинские препараты, прописанные девочке», – цитирует Ржаненкова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончался ребенок с ВИЧ, которого родители отказывались лечить по религиозным убеждениям. В Санкт-Петербургской епархии выразили соболезнования в связи с гибелью девочки и подчеркнули, что РПЦ не приветствует отказ от медицинской помощи из соображений веры.