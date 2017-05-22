В Петербурге возродят традицию проводить молебен в День города

Молебен начнется 27 мая в 8:40, сообщает сайт «Глобус митрополии».
Именно перед иконой Спаса Нерукотворного Образа был отслужен при участии Петра I молебен на закладку новой столицы – Санкт-Петербурга.
В дореволюционное время ежегодно в день основания Петербурга перед образом Спаса Нерукотворного служился благодарственный молебен, участие в котором принимали члены Императорской семьи, видные сановники и горожане.
Икона сейчас хранится в Спасо-Преображенском соборе, куда была перемещена в 1930-е из часовни Христа Спасителя, размещавшейся в домике Петра Великого на Петроградской стороне.