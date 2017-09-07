В Петербурге задержана женщина, избившая трехлетнего ребенка без иммунитета

7 сентября. ПРАВМИР. 30-летняя Надежда Федорова, избившая в Петербурге на детской площадке в Петроградском районе трехлетнего ребенка, задержана.

Следственный комитет задержал женщину на двое суток. Она официально уведомлена о привлечении ее в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном статьей 213 УК «Хулиганство», сообщает «Фонтанка.ру».

Федорова помещена в изолятор. У следствия есть время до вечера 8 сентября, чтобы обратиться в Петроградский суд с ходатайством о мере пресечения.

По версии следствия, между Надеждой Федоровой, зарегистрированной в Новгородской области, и жительницей Петербурга днем 4 сентября на детской площадке, расположенной около одного из домов по Дивенской улице, произошел конфликт. В ходе ссоры Федорова распылила смесь из газового баллончика в лицо своей оппонентке и нанесла удар ногой ее 3-летнему сыну.

По данным петербургских СМИ, причиной драки женщин стало то, что прыгавший на мальчика карликовый пинчер Федоровой получил по морде воздушным шариком.

Тревога матери, вступившей в острый конфликт с Федоровой, объясняется наличием у ребенка неизлечимого заболевания крови и практически полного отсутствия иммунитета. Он перенес две операции по пересадке костного мозга.