В Петербурге закрыли все станции метро

По предварительной информации, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработали взрывные устройства, начиненные поражающими элементами.
«Фонтанка» в своем паблике «Вконтакте» сообщает, что неразорвавшееся самодельное взрывное устройство было обнаружено также на станции «Площадь Восстания».
По данным источника РИА Новости, в терактах погибли 10 человек, около 50 пострадали.
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