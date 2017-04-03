В Петербурге закрыли все станции метро

3 апреля. ПРАВМИР. Все станции петербургского метрополитена закрыты на вход и выход после взрывов на второй линии в центре города.

По предварительной информации, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработали взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. «Фонтанка» в своем паблике «Вконтакте» сообщает, что неразорвавшееся самодельное взрывное устройство было обнаружено также на станции «Площадь Восстания». По данным источника РИА Новости, в терактах погибли 10 человек, около 50 пострадали. Телефоны экстренных служб: +7 (812) 299-99-99 Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу +7 (495) 983-79-01 Справочная МЧС РФ +7 (499) 216-99-99 Единый телефон доверия МЧС РФ