В Петербурге завершилась реставрация Свято-Троицкого собора

10 января. ПРАВМИР. В Петербурге завершена реставрация Свято-Троицкого Измайловского собора, длившаяся с 1995 года.

Итоги работ осмотрели губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского парламента Вячеслав Макаров, сообщает интернет-газета Фонтанка.ру.

Почти все годы реставрации собор оставался действующим. В 2006 году из-за халатности в ходе ремонтных работ на строительных лесах произошел пожар, который перекинулся на купол. Пожар, который можно было наблюдать практически со всех точек города, тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, но это не спасло от обрушения центрального купола собора.

«Произошло эпохальное событие. Завершилась 21-летняя история реставрации Троицкого собора. Почти десять лет ушло на воссоздание собора после крупного пожара 2006 года. Сегодня нам остались только внешние работы по гидроизоляции фундаментов и благоустройству сада в этом году. Реставрация собора закончена», – сообщил журналистам глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, его цитирует Интерфакс.

По данным агентства, с 2006 по 2016 годы из бюджета Петербурга было выделено около 1 млрд рублей на восстановление собора.

Собор был построен в 1835 году по проекту Василия Стасова для лейб-гвардии Измайловского полка. В нем венчался писатель Федор Достоевский, а также отпевали композитора Антона Рубинштейна. В советское время здесь находился склад.