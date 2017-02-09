В Петербургской епархии не довольны экскурсиями по Исаакиевскому собору

9 февраля. ПРАВМИР. Петербургская епархия не довольна качеством экскурсий в Исаакиевском соборе.

«В Петербурге очень много хороших экскурсоводов, но среди них очень мало тех, кто хоть сколько-нибудь понимает в церковных делах. В том же Исаакиевском соборе есть прекрасные специалисты, которые разбираются в камнях, из которых построен храм, но ничего не знают о житиях святых, на экскурсии там не рассказывается даже об Исаакии Далматском, кроме того, что в его честь был назван храм», – цитирует газета «Известия» главу созданного год назад паломнического отдела епархии Владимира Дервенева.

Дервенев отметил, что знает лишь шесть человек, не являющихся представителями Церкви, которые способны на высоком уровне провести экскурсии по духовным местам Петербурга.

Исправить такое положение дел планируется с помощью специальных курсов для гидов, которые будут организованы в ближайшие месяцы.

Он рассказал также, что в ближайшее время епархия организует экскурсии по городу. Большая часть информации, которую получат экскурсанты, будет носить светский, исторический характер, религии будет касаться меньшая. Основная целевая аудитория таких экскурсий – школьники и пенсионеры.