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В Петербургской епархии призвали не проводить параллелей между православием и ВИЧ-диссидентством

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30 августа. ПРАВМИР. В Санкт-Петербургской епархии прокомментировали опубликованную в ряде СМИ информацию о смерти девочки с ВИЧ, родители которой отказывались давать ей антиретровирусную терапию по религиозным соображениям.
В Петербургской епархии призвали не проводить параллелей между православием и ВИЧ-диссидентством
Фото: РИА Новости / Саид Царнаев

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила «Интерфаксу», что отказ от лечения ВИЧ нельзя оправдывать религиозными взглядами, болезнь необходимо лечить, чтобы сохранить жизнь.

«Церковь на самом деле стремится развеивать предубеждения, связанные с отказом от профессионального лечения в случае, когда это необходимо. Конечно, когда есть диагноз ВИЧ, лечить его, безусловно, необходимо, и оправдывать отказ религиозными взглядами не следует. Верующему человеку важно помнить, что здоровье – это Божий дар, и о нем нужно заботиться, прибегая к помощи врачей для его сохранения в случае необходимости», – сказала Родоманова.

По ее словам, епархия следит за историей с умершей девочкой, и напоминает об ответственности всех граждан, в том числе и священнослужителей, перед законом за выполнение своих родительских обязанностей.

Наталья Родоманова подчеркнула, что «священник Русской Православной Церкви, как и любой другой гражданин РФ, отвечает перед законом за выполнение своих обязанностей как родитель». По словам Родомановой, «Санкт-Петербургская епархия ожидает достоверных сведений о подлинной причине смерти ребенка».

«Специальных документов, которые бы регламентировали отношение Русской Православной Церкви к такому явлению, как ВИЧ-диссидентство, нет. Само по себе оно не является узкоконфессиональным: такие идеи могут разделять люди самых разных убеждений, включая профессиональных медиков. Всем известно, что люди, которые исповедуют учение иеговистов, по религиозным соображениям отказываются от переливания крови. Церковь не разделяет такие странные убеждения», – подчеркнула Наталья Родоманова.

Она добавила, что проводить параллели между православием и отказом от медицинской помощи «абсолютно некорректно».

В епархии выразили соболезнования в связи с гибелью ребенка. Информацию СМИ о том, что отец девочки является православным священником, пока не комментируют, поскольку его имя не фигурировало в публикациях.

Как сообщалось, в Петербурге скончался ребенок с ВИЧ, которого родители отказывались лечить по религиозным убеждениям. По данным городских СМИ, более года назад врачи обратились в суд с требованием заставить родителей лечить ребенка от ВИЧ-инфекции, обеспечить ему регулярное клиническое обследование. Суд удовлетворил данные требования, однако родители к лечению не приступили. Согласно информации СМИ, отец ребенка – православный священник.

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