В Подмосковье освящен храм во имя блаженной Матроны Московской

21 апреля. ПРАВМИР. Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион освятил храм во имя блаженной Матроны Московской при Центре здоровья «Верба Майер» в Пушкинском районе Московской области и совершил в нем Божественную литургию.

Торжество праздника Воскресения Христова сегодня умножается радостью о приобретении Церковью Христовой еще одного храма, отметил владыка Иларион.

«Домовая церковь, которая построена и освящена ныне в лечебном учреждении, посвящена блаженной Матроне Московской — праведнице, жившей в трудные годы гонений, явившей подвиг веры и подвиг чудотворения», — сказал архипастырь.

«При жизни она была известна немногим, потому что сама Церковь находилась тогда в стесненных обстоятельствах. О ней не писали в прессе, ее не показывали по телевизору, и только немногие люди могли узнать, что происходит в Церкви, какие есть в ней люди. Но после того, как Церковь отпраздновала 1000-летие Крещения Руси и началось возрождение церковной жизни, уже не ручеек, но людская река потекла к святой Матроне. И ныне она течет, не переставая: ежедневно тысячи людей приходят к ее святым мощам для того, чтобы помолиться о себе и своих ближних, и многие чудеса каждый день совершаются у мощей этой великой святой», – добавил владыка.

Как отметил иерарх, отныне этот домовый храм для всех, кто приезжает в медицинский центр для лечения и восстановления сил, станет местом, где совершается Божественная литургия, куда каждый желающий может прийти для того, чтобы вознести молитву Господу, Пречистой Его Матери, святому великомученику и целителю Пантелеимону, блаженной Матроне.

«Потому что для того, чтобы произошло исцеление человека, недостаточно вылечить его тело — должна исцелиться его душа. И если врачи лечат тела людей, то Церковь Христова с того самого момента, когда Господь ее создал, занимается тем, что лечит души. Хочу пожелать, чтобы этот храм, при освящении которого мы сегодня молились, стоял во веки веков, чтобы он всегда служил духовным центром для всех, кто здесь трудится, кто сюда приезжает», — напомнил митрополит Иларион.