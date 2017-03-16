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В Подмосковье погибла врач, спасая женщину от поезда

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16 марта. ПРАВМИР. Гинеколог из Мытищ Нана Адамадзе погибла, спасая глухую пенсионерку от гибели под колесами поезда.
В Подмосковье погибла врач, спасая женщину от поезда

Трагедия разыгралась 9 марта на железнодорожной станции Перловская, но известно о ней стало только сегодня, пишет «Подмосковье сегодня».

Около девяти часов утра станция старенькая бабушка медленно переходила железнодорожные пути через наземный переход и не увидела, как от платформы тронулась электричка.

«Машинист принялся отчаянно сигналить, люди кричали, но пенсионерка ничего не слышала и шла дальше, а поезд приближался. В этот момент какая-то женщина кинулась к старушке, чтобы вытолкнуть ее с путей. И электричка ее снесла», – рассказала Александра Васильева, ставшая очевидцем событий.

В результате старушка осталась жива, а ее спасительница погибла на месте.

Женщина, пожертвовавшая собой ради жизни незнакомой старушки, – врач-гинеколог мытищинского медицинского центра «Исида» 68-летняя Нана Адамадзе. Она работала врачом с 1975 года. Похоронили врача в Пскове, в одной могиле с мужем.

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