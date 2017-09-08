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В подвале Эрмитажа произошел пожар

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8 сентября. ПРАВМИР. Пожар в подвале Государственного Эрмитажа произошел в пятницу в Петербурге.
В подвале Эрмитажа произошел пожар

Информация о возгорании поступила в 11:57, а в 12:50 возгорание было локализовано. Горела главным образом обшивка труб в подсобном помещении на цокольном этаже.

Из-за важности объекта личным составом на месте руководил лично глава ГУ МЧС Петербурга Алексей Аникин. В тушении участвовали 36 пожарных расчетов и 127 сотрудников. Были эвакуированы около 20 человек.

На работу музея происшествие не повлияло.

После пожара четырех эрмитажных котов отправили в ветеринарную клинику, сообщили в музее.

Всего в Эрмитаже живут более 50 котов.

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