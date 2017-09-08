В подвале Эрмитажа произошел пожар

8 сентября. ПРАВМИР. Пожар в подвале Государственного Эрмитажа произошел в пятницу в Петербурге.

Информация о возгорании поступила в 11:57, а в 12:50 возгорание было локализовано. Горела главным образом обшивка труб в подсобном помещении на цокольном этаже.

Из-за важности объекта личным составом на месте руководил лично глава ГУ МЧС Петербурга Алексей Аникин. В тушении участвовали 36 пожарных расчетов и 127 сотрудников. Были эвакуированы около 20 человек.

На работу музея происшествие не повлияло.

После пожара четырех эрмитажных котов отправили в ветеринарную клинику, сообщили в музее.

Четыре кошки госпитализированы, находятся в стабильном состоянии. pic.twitter.com/aknJlNigjX — Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 8 сентября 2017 г.

Всего в Эрмитаже живут более 50 котов.