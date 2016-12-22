В подземном переходе станции метро «Коломенская» произошел взрыв

22 декабря. ПРАВМИР. В подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека.

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро “Коломенская” на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести», — рассказали ТАСС в экстренных службах столицы.

Также сообщается, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.

По словам очевидца, после взрыва в переходе произошел пожар. Сейчас он потушен.

На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт.

По данным МЧС, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику. Спасатели уточнили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

«Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина — разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности», — сказал источник.