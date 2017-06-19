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В Португалии – трехдневный траур по жертвам пожаров (видео, фото)

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19 июня. ПРАВМИР. Трехдневных траур по жертвам природных пожаров объявлен в Португалии. В результате стихии погибли по меньшей мере 62 человек, в том числе четверо детей.
В Португалии – трехдневный траур по жертвам пожаров (видео, фото)

Еще 54 человека, включая нескольких пожарных, госпитализированы, сообщает Интерфакс со ссылкой на «Би-би-си».

Агентство отмечает, что, скорее всего, это не окончательное количество погибших, поскольку известно о пропавших без вести.

Половина жертв погибли в собственных машинах в огне на дороге, соединяющей города Фигейро-душ-Виньюш и Кастаньера-де-Пера. Тела 17 погибших были найдены рядом с автомобилями, когда люди пытались убежать из огненной ловушки, поняв, что проехать им не удастся, сообщила государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.

Предварительной причиной пожара названы сухие грозы на фоне 40-градусной жары.

Следствию предстоит выяснить, почему автомобили с людьми оказались на охваченной огнем дороге без помощи и почему эти трассы не были перекрыты.

Из-за лесных пожаров в воскресенье было эвакуированы три поселка, это примерно 150-200 местных жителях.

Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: epa
Фото: Reuters
Фото: Reuters
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