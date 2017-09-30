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В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты

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30 сентября. ПРАВМИР. Правительство РФ постановило внести объекты религиозного назначения в правила противопожарного режима в России.
В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

 В нем отмечается, что ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

Теперь правилами регламентируются противопожарные требования и к объектам религиозного назначения.

“Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений”, – говорится в постановлении.

Правила, в частности, устанавливают наличие не менее одного огнетушителя в “части, предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения”, обязательное наличие телефонной связи в помещениях дежурных, ограничивают хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов, предусматривают установку подсвечников и размещение разожженных кадил на негорючих основаниях и в специально отведенных местах, описывают порядок временного размещения горючих материалов (ели, сухая трава).

Подчеркивается, что документ согласован с Межрелигиозным советом РФ.

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