В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева

Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.

“Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок”, — сказала глава Минобрнауки.

“Мы договорились, что медики будут у нас давать группы здоровья”, — добавила она, при этом отметив, что она с этим не согласна. По ее мнению, учитель должен знать, с каким диагнозом имеет дело: к примеру, в случае эпилепсии нужно знать, что делать.