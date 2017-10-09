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В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева

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9 октября. ПРАВМИР. В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила министр образования Ольга Василева на заседании в Совете Федерации.
В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева
“У нас 211 человек погибли в прошлом (учебном) году на физкультуре подростков”, — заявила Васильева.
По словам министра, “нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу”, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.

“Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок”, — сказала глава Минобрнауки.
“Мы договорились, что медики будут у нас давать группы здоровья”, — добавила она, при этом отметив, что она с этим не согласна. По ее мнению, учитель должен знать, с каким диагнозом имеет дело: к примеру, в случае эпилепсии нужно знать, что делать.
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