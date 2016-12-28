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В районе крушения Ту-154 над Черным морем найдены тела 15 погибших

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28 декабря. ПРАВМИР. В районе крушения Ту-154 над Черным морем найдены тела 15 погибших.
В районе крушения Ту-154 над Черным морем найдены тела 15 погибших
Фото: РИА Новости. МЧС РФ

Работы по обнаружению фрагментов самолета и тел погибших в авиакатастрофе продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, тела направляются в Хостинский морг, а затем самолетом в Москву. Собеседник добавил, что за ночь обнаружено и поднято большое количество фрагментов самолета.

Накануне утром в министерстве обороны РФ сообщили, что в районе крушения Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после взлета из Адлера, где он проходил дозаправку для дальнейшего перелета в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, среди которых коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты. Они летели на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими праздниками. Также этим лайнером следовала в Латакию исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, которая должна была доставить медикаменты в университетский госпиталь.

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