В регионах выявлено более 94 тысяч законов, противоречащих федеральным нормам

11 октября. ПРАВМИР. Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам.

Как сообщают “Известия”, результаты проверки направлены в министерство экономического развития РФ. Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ. В десяти регионах выявлено нецелевое расходование бюджетных средств.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, проверка показала, что “региональные и муниципальные чиновники повсеместно составляют противоречащие федеральному законодательству правовые акты”, что приводит к нарушению прав граждан.

“Принятые прокурорами меры в сфере нормотворчества помогли восстановить законные права граждан и юридических лиц”, – отметил официальный представитель Генпрокуратуры.