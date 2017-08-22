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В результате пожара в Ростове-на-Дону есть погибший

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22 августа. ПРАВМИР. Спасатели на месте пожара в центе Ростова-на-Дону обнаружили тело погибшего.
В результате пожара в Ростове-на-Дону есть погибший

Тело обнаружено при разборе завалов на месте пожара на улице Чувашская, 76. Личность погибшего устанавливается, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в 12:52 в понедельник. Сгорели более 100 домов на площади 10 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы.

Пострадавшие получат единовременную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. В МЧС считают, что причиной пожара мог стать поджог свалки.

Ранее сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело по факту пожара в центре Ростова-на-Дону по ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, что версия поджога будет отработана самым серьезным образом.

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