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В России каждый пятый призывник с высшим образованием – Генштаб

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11 января. ПРАВМИР. Доля призывников с высшим образованием в России выросла почти до 20% от общего количества, это значительно больше, чем 15 лет назад.
В России каждый пятый призывник с высшим образованием – Генштаб

«Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около 3%, то сейчас этот показатель составляет более 19%», — сообщил Василий Тонкошкуров, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник, его цитирует РИА Новости.

По закону таким призывникам предоставляется право выбора: либо один год службы по призыву, либо два года — по контракту. «Военнослужащих с высшим образованием мы, как правило, направляем в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов, а наиболее одаренных — в научные роты», — добавил Тонкошкуров.

Также он рассказал, что число здоровых призывников выросло на 8% с 2012 года и достигло 78,3%. А количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом стало меньше на 20%.

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