В России почти половина мужчин не доживают до 65 лет

6 октября. ПРАВМИР. Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности среди мужчин до 65 лет.

Согласно исследованию Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, сообщает РИА Новости.

На Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже — 40%, на четвертом месте Молдавия с 37%, на пятом — Литва с 36%. Также в дюжину стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии: показатель находится на уровне 10%.

Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.