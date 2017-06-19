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В России появились омбудсмены по правам староверов

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19 июня. ПРАВМИР. Специализированная служба, призванная помочь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток, появилась в России.
В России появились омбудсмены по правам староверов
Фото: ТАСС

«Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве», – сообщила пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке открыло телефон горячей линии для приема обращений от староверов со всего мира. Специалисты службы готовы ответить на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, а также проконсультировать «по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке», сообщил Интерфакс со ссылкой на директора агентства Валентину Тимакову.

За последние семь лет на территорию Приморского края и Амурской области переселись более 150 старообрядцев из Южной Америки, которые сегодня являются гражданами России. Это произошло в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

16 марта президент России Владимир Путин встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, а 31 мая посетил духовный центр старообрядцев в Москве – Рогожскую слободу.

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