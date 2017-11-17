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В России появился дистанционный курс для начинающих волонтеров и медработников

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17 ноября. ПРАВМИР. Дистанционный мультимедийный обучающий курс «Путешествие в медицинское волонтерство» для начинающих добровольцев и медиков был презентован в Центре паллиативной помощи.
В России появился дистанционный курс для начинающих волонтеров и медработников
Фото: vk.com/mguu_ru

Он-лайн курсы разработали сотрудники Центра развития здравоохранения Университета Правительства Москвы совместно с Комитетом общественных связей города Москвы. Помощь в составлении рекомендаций им оказали  эксперты Фонда помощи хосписам «Вера», фонда «Подари жизнь», Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н.

«Мы выпустили дистанционный обучающий курс для начинающих активистов, где подробнейшим образом отвечаем на главные вопросы –  с чего начинать, куда обратиться в первую очередь, чего не надо бояться, какая помощь требуется на самом деле. Ведь именно волонтеры помогают пациентам не выживать, а полноценно жить, гулять, читать, смотреть концерты, следить за внешним видом», –  рассказали создатели курсов.

Курс «Путешествие в медицинское волонтерство»  включает 4 части. Тем, кто готовится стать добровольцем полезно будет изучить разделы «Путь волонтера, «Хоспис», «Основы волонтерства в медицине». В помощь медработникам, которые сотрудничают с НКО, создан раздел «Путь медика».

Каждый раздел основан на реальных историях волонтеров, пациентов и их врачей. В рекомендациях собраны как подробные инструкции и комментарии юристов, так и примеры из личного опыта.

«Авторы курсов проделали невероятную работу — они смогли систематизировать накопленный опыт нашего фонда, сохранить его и передать! Мы рады, что курсы дистанционные — а, значит, в них смогут найти ответы на вопросы волонтёры и медицинские работники не только Москвы, но и регионов», — отмечают в Фонде «Вера».

Все четыре раздела курса«Путешествие в медицинское волонтерство» скоро появятся на портале дистанционного образования Правительства Москвы.

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