В России появятся инновационные протезы рук для детей

9 ноября. ПРАВМИР. Компания «Моторика» запустила краудфандинг-проект для разработки и запуска производства первого российского бионического протеза предплечья для детей.

По данным компании, в России ежегодно нуждаются в протезах рук около 3 тысяч детей, но большинство из них до 18 лет могут рассчитывать только на нефункциональный муляж руки. Область детского протезирования развита слабо и российских разработок в направлении детских бионических протезов нет. Этот пробел и старается восполнить команда «Моторики», которая занимается разработкой функциональных протезов рук для детей и взрослых с применением современных технологий на стыке медицины и робототехники.

«Часто для установки предлагают протезы, которые устарели технически. Они были разработаны в советское время и с тех пор практически не менялись. Такие протезы привлекают к себе негативное внимание и акцентируют проблему. Мы начинаем менять эту ситуацию и приглашаем вас присоединиться к нам. Пусть дети с протезом почувствуют себя уверенно среди сверстников», – пишут представили «Моторики» на своей странице краудфандинг-площадки Boomstarter.

За 2 года работы «Моторика» выпустила активные тяговые протезы кисти и предплечья для детей «КИБИ» и биоэлектрические протезы предплечья для взрослых.

«Это протез, который считывает мышечные импульсы, распознает фантомные жесты и передает управляющий сигнал на модуль кисти. Мы сами разрабатываем мио-датчики, которые подстраиваются под активные мышцы человека, на основе нейросети считывают и распознают фантомные жесты. Они автономные. Там встроенный аккумулятор, встроенный Bluetooth модуль и встроенный мини-компьютер», – рассказывают о биоэлектрическом протезе представители «Моторики».

Именно для создания линейки детских бионических протезов и собирает деньги краудфангинг-проект «Моторики». Если команда проекта найдет необходимые средства для работы, то серийное производство таких протезов может быть запущено уже в августе следующего года.

«Задача – сделать из протеза многофункциональный бионический протез-гаджет», – заявляют разработчики.

Поддержать проект можно на сайте Boomstarter.