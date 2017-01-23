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В России появятся религиозные кладбища

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23 января. ПРАВМИР. Вероисповедальные кладбища могут появиться в России, соответствующий законопроект прорабатывает Минстрой.
В России появятся религиозные кладбища

Если предложение будет реализовано, в России могут появиться кладбища и участки, которые предназначены преимущественно для погребения умерших людей одной веры.

Предложения по их созданию вправе давать только централизованные религиозные организации (епархии) или, с их согласия, религиозные организации (приходы, монастыри, подворья), входящие в их структуру, говорится в пояснении главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

Захоронение останков, эксгумация и перезахоронение праха умерших на вероисповедальных кладбищах и участках смогут проводить исключительно организации, единственным учредителем (участником) которых является религиозная организация соответствующего вероисповедания.

При этом религиозные обряды и церемонии на таких кладбищах смогут совершать исключительно религиозные организации. Доход таких организаций не будет облагаться налогами.

Документ предусматривает создание, как частных, так и государственных или муниципальных вероисповедальных кладбищ. Территория кладбищ будет предоставляться безвозмездно в собственность централизованных религиозных организаций. Кроме того, кладбища, расположенные на земельных участках монастырей, будут приравнены по своему статусу к вероисповедальным.

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